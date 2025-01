Chiara Gemma presenta il progetto Europa:un’iniziativa per il Sud

Il 18 gennaio, la città di Lecce ospiterà il primo incontro del ciclo di laboratori formativi dedicati all’europrogettazione, un’importante iniziativa promossa dall’europarlamentare Chiara Gemma. Questo progetto si propone di avvicinare i territori del Sud Italia alle numerose opportunità offerte dai fondi europei, facilitando l’accesso a risorse vitali per lo sviluppo locale.

L’idea centrale del “Progetto Europa” è quella di comunicare e informare le comunità locali sulle potenzialità dei finanziamenti europei. “Comunicare, informare, avvicinare e accompagnare”, sono le parole chiave di questo ambizioso piano, che mira a fornire gli strumenti necessari per navigare nel complesso panorama dei fondi europei. Gemma sottolinea l’importanza di saper individuare e conoscere le opportunità disponibili, oltre a sviluppare competenze di base per accedervi.

Il ciclo di laboratori formativi si svolgerà direttamente nelle città del Sud, offrendo un supporto pratico nell’assistenza progettuale. Gli esperti di europrogettazione, provenienti da Bruxelles, guideranno i partecipanti attraverso le varie fasi del processo, illustrando come reperire e sfruttare le risorse disponibili per tradurre queste opportunità in progetti concreti. L’iniziativa si rivolge a una vasta gamma di attori locali, tra cui Comuni, pubbliche amministrazioni, associazioni culturali e sociali, imprese e istituzioni educative.

Gemma evidenzia come il Progetto Europa si allinei con gli obiettivi delineati dalla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, che ha invitato a garantire diritti e servizi essenziali ai cittadini, sostenendo le comunità nelle loro specifiche esigenze. La proposta di Gemma mira a creare un collegamento diretto tra Bruxelles e i territori, facilitando l’accesso a risorse indispensabili per affrontare le sfide regionali.

In conclusione, il Progetto Europa rappresenta un’opportunità significativa per il Sud Italia, un passo verso la creazione di un futuro più prospero attraverso la valorizzazione delle risorse europee. Il primo incontro, che si terrà all’Hotel Tiziano di Lecce, segna l’inizio di un percorso che potrebbe cambiare il volto delle comunità locali, offrendo loro gli strumenti per crescere e svilupparsi in un contesto europeo sempre più interconnesso.

Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l'Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in "Giornalismo di massa" presso l'Università Lum di Roma ed in "Comunicazione politica" presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud.