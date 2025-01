Tragedia sfiorata in Salento: calciatore 65enne salvato da defibrillatore

Un arresto cardiaco durante una partita di calcetto tra amici ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Protagonista della vicenda un 65enne di Squinzano, che si era unito ai compagni di squadra per la consueta partitella settimanale del giovedì sera negli impianti sportivi di viale Europa, a Trepuzzi (Lecce).

Subito dopo essere entrato in campo, l’uomo si è accasciato al suolo privo di sensi. I compagni, accorsi immediatamente per prestare aiuto, si sono resi conto che non si trattava di un semplice svenimento. Comprendendo la gravità della situazione, hanno invocato a gran voce l’uso del defibrillatore.

Provvidenziale l’intervento dell’istruttore di tennis Mino Leone, il quale si trovava poco distante, impegnato in una lezione. Grazie alla sua prontezza, è riuscito a rianimare l’uomo, salvandogli la vita.

L’episodio sottolinea ancora una volta l’importanza della tempestività nei soccorsi e della presenza di defibrillatori negli impianti sportivi. Il 65enne è stato successivamente trasportato in ospedale per accertamenti: è fuori pericolo.

