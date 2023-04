CERIGNOLA – Vincere e conquistare il quarto posto gli unici imperativi del Cerignola, impegnato in casa della Juve Stabia. Sono i novanta minuti conclusivi della stagione regolare, che segneranno inevitabilmente il campionato degli ofantini, comunque vada grande sorpresa del Girone C. Il successo al “Menti” garantirebbe il quarto posto in classifica, a prescindere da qualsiasi risultato sugli altri campi; aritmeticamente impossibile, invece, la terza posizione. Di fronte, però, la squadra di Novellino, affamata e volenterosa sia di conquistare un posto ai play-off, ma anche di congedarsi al meglio con il proprio pubblico. Per Pazienza si tratterà comunque di un rodaggio in vista degli spareggi, il classico 3-5-2 non dovrebbe variare. Nel terzetto di difesa solito ballottaggio al centro tra Allegrini e Capomaggio, con quest’ultimo candidato per la mediana. A centrocampo Ruggiero potrebbe tornare a disposizione, Sainz-Maza comunque favorito. Langella avanti rispetto ad un Tascone alla ricerca del posto da titolare perduto, sulle fasce invece è tutto aperto. Coccia e Russo hanno fatto benissimo nelle ultime uscite, Achik ha però dimostrato di saper fare la differenza, D’Ausilio non è da meno. In avanti Malcore vuole tornare a ruggire, il gol manca da un mese. Al suo fianco uno tra D’Andrea, in gran spolvero dopo il recupero, e Montini, ancora a secco con la maglia gialloblù. Novanta minuti sotto il Vesuvio prima di scoprire l’avversario play-off.

