Serie D, tutto pronto per la terzultima giornata di campionato

Tutto pronto per la terzultima giornata di campionato in Serie D. 9 punti a disposizione di ogni squadra per provare a cambiare le sorti del proprio destino. Tutti in campo domenica alle ore 15, fari puntati sul derby pugliese che si giocherà in Salento fra Nardò e Brindisi. Per entrambe sarà l’ultima chance di agguantare la Cavese capolista, che nel frattempo ospiterà un Martina non ancora aritmeticamente salvo al Simonetta Lamberti. Osserverà con interesse il derby del “Giovanni Paolo II” il Barletta, che sarà di scena a Matera. Destini incrociati per Casarano e Altamura, rispettivamente a quota 52 e 50, che si contenderanno fino all’ultimo il quinto posto della classifica, ossia l’ultimo slot disponibile per giocare i playoff. Entrambi saranno impegnati in Campania: i rossazzurri a Santa Maria Capua Vetre dovranno vedersela con un Gladiator che avrà tutte le intenzioni di tenere a distanza la zona rossa, mentre i murgiani giocheranno a Pozzuoli, dove la Puteolana dovrà sparare l’ultima cartuccia per evitare la retrocessione diretta. Confidano in una sconfitta dei granata le lucane Francavilla e Lavello, che saranno impegnate a loro volta in un derby da scontro direttissimo. I sinnici sperano di allungare sulla formazione di Zeman, che dal proprio canto tenterà una disperata missione aggancio. Vorrà invece sgattaiolare via dai bassifondi il Gravina, che sarà a sua volta impegnata in un derby. I gialloblù saranno infatti ospiti di un Bitonto che non ha più nulla da chiedere al proprio campionato. A pari punti con il Gravina c’è il Molfetta, che proprio in Puglia proverà ad accorciare sulla Nocerina, avversario di giornata. A completare il quadro della 32^ giornata la sfida fra Fasano e Afragolese, anche questa importante in ottica salvezza, vista la posizione ad oggi scomoda dei ragazzi di Bitetto.

