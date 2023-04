Serie D/H: Big match Nardò-Brindisi in diretta su Antenna Sud

Nardò-Brindisi, big match della 32a Giornata del Girone H della Serie D, in programma alle 15.00 di domenica 23 aprile, sarà trasmessa in diretta esclusiva su Antenna Sud (canale 14 del digitale terrestre).

Al Giovanni Paolo II si troveranno di fronte la seconda e la terza del raggruppamento, per una gara in cui è vietato pareggiare. Perché il segno “X” non servirebbe a nessuna delle due: la capolista Cavese, uscita indenne dal confronto con il Casarano, cercherà di sfruttare il fattore campo ospitando il Martina, per quanto la squadra di Pizzulli sia molto fastidiosa per le big.

Appuntamento, quindi, alle 14.45 di domenica 23 aprile con il primo collegamento.

