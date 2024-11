Cerignola, tra assenze e certezze verso il big match di Monopoli

Il Cerignola di Giuseppe Raffaele dovrà fare i conti con diverse assenze in vista del derby di questa sera al “Veneziani”. All’indisponibilità dello squalificato Capomaggio, contro il Monopoli si aggiungeranno anche Coccia, Ligi e Gagliano, quest’ultimo escluso a sorpresa dai convocati, mentre restano da chiarire le condizioni di Gonnelli, out da due settimane per un fastidio muscolare, e Sainz-Maza, uscito anzitempo, da subentrato, dalla gara contro il Taranto per un problema alla spalla. I due figurano tra i convocati ma, specialmente lo spagnolo, come accennato da Raffaele stesso in conferenza stampa, difficilmente potrà essere della partita. Defezioni che andranno inevitabilmente a condizionare le scelte del tecnico, avverso ad altre soluzioni che non partano dal consueto 3-5-2 attuato ormai da marzo scorso.

Il terzetto Visentin, Martinelli, Velàsquez, quest’ultimo in ballottaggio con Gonnelli, a difesa della porta di Saracco. In cabina di regia il favorito a sostituire Capomaggio resta Bianchini, affiancato da Tascone e Paolucci, tutti e tre sottotono allo “Iacovone” ma assolute certezze del centrocampo gialloblù. Tentardini potrebbe riconquistare il posto a discapito di un Parigini finalmente entrato in condizione: ottima prova a Taranto la sua, contro il Monopoli potrebbe rivelarsi però un’interessante arma a gara in corso. Russo punta alla quindicesima su quindici da titolare, mentre in attacco resta inamovibile Salvemini, reduce dal rigore fallito contro gli ionici e, dunque, alla ricerca di riscatto. Al suo fianco il consueto ballottaggio tra Jallow, per un tandem a due punte, e Ruggiero, possibile trequartista alle spalle del numero nove o addirittura mezzala se uno tra Paolucci e Tascone dovesse rifiatare.

PROBABILE FORMAZIONE

Audace Cerignola (3-5-2): Saracco; Visentin, Martinelli, Velàsquez; Russo, Tascone, Bianchini, Paolucci, Tentardini; Jallow, Salvemini. All. Raffaele.

