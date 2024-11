Bari, Conferenza di De Laurentiis inutile se non si parla di vendita del club

BARI – Inizia la settimana che porta alla sfida contro il Cittadella, inizia la settimana che potrebbe portare anche alla prima conferenza stampa di Luigi De Laurentiis del campionato. Eh sì perché il presidente dei biancorossi ha parlato con la stampa, per l’ultima volta a luglio, in occasione della presentazione dell’allenatore Moreno Longo. Da quel momento silenzio assoluto. L’ultima dichiarazione che ha rilasciato riguardava l’obiettivo stagionale del Bari: vale a dire i playoff. Una dichiarazione che fa a cazzotti con quello che dichiara da sempre Longo; l’unico obiettivo della squadra non può che essere la salvezza. Ci chiediamo se questa conferenza stampa possa chiarire ulteriormente questo concetto, ma temiamo che non sia l’argomento che interessi i tifosi i quali vogliono piuttosto sapere se la società è in vendita, se ci sarebbero acquirenti, se il capitolo emiro è chiuso o se non è mai stato aperto. A prescindere dalle vittorie, i malpensanti sostengono che De Laurentiis parli solo dopo i successi, sono queste le tematiche che possono tenere sostanzialmente incollati i tifosi baresi allo schermo. Ormai la gestione De Laurentiis è invisa alla piazza soprattutto a causa di quella multiproprietà che di fatto relega il Bari in una situazione di sudditanza rispetto al Napoli. Staremo a vedere. Intanto la squadra pensa ad allenarsi in vista del Cittadella, squadra da sempre indigesta, ma che quest’anno non vive nell’oro dei risultati.

