Cerignola-Taranto vietata ai tifosi ospiti

In seguito alle disposizioni delle autorità locali, il Taranto FC ha annunciato, nella mattinata di mercoledì 7 febbraio, il divieto di vendita dei biglietti per la partita Cerignola-Taranto ai residenti della provincia di Taranto. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale emesso dal club, evidenziando le restrizioni imposte dalle autorità locali per garantire il rispetto delle normative vigenti. La gara è in programma alle 18.30 di domenica 11 febbraio allo stadio Monterisi.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author