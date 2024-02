Cerignola, è fatta per Vuthaj: si limano gli ultimi dettagli

CERIGNOLA – Dardan Vuthaj, salvo colpi di scena, sarà un attaccante del Cerignola. Il classe ’95 è sbarcato in Puglia per limare gli ultimi dettagli con il club ofantino prima della firma. Per lui si tratta di un ritorno in Capitanata, avendo indossato la maglia del Foggia nella passata stagione.

