Barletta, Dibenedetto concede tempo fino a giovedì: la risposta del legale di Dimiccoli

BARLETTA – Giovedì alle 17:30. È questa la scadenza fissata da Michele Dibenedetto, tra i potenziali acquirenti del Barletta Calcio. La proposta formulata dall’imprenditore barlettano all’attuale patron biancorosso Mario Dimiccoli consiste nel pagamento dell’IVA pregressa e nella restituzione della fideiussione, in cambio di un possibile repulisti dirigenziale per gestire in autonomia il complicato finale di stagione.

La risposta di Dimiccoli è arrivata mercoledì mattina tramite il suo legale Francesco Piccolo, che in una nota ha comunicato di non aver ricevuto nessuna proposta ufficiale via PEC da Dibenedetto. Lo stesso imprenditore, già main sponsor del Barletta, ha però sottolineato l’impossibilità di visionare i conti del club e la volontà di rendere viva la proposta al massimo per 48 ore.

Nel frattempo, sarebbero imminenti le dimissioni del direttore generale Beppe Camicia, che già dopo la sconfitta di Bitonto non è rientrato a Barletta con la squadra, contestata al Puttilli da centinaia di tifosi. Attesa per possibili risvolti ufficiali nelle prossime ore.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author