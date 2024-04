Una superlativa Woman Grottaglie supera 14-0 un Città di Taranto rimaneggiato. La formazione di casa non risparmia le avversarie dilagando fino all’abbandono delle tarantine a 4:19 dalla fine. Vittoria di platino che consegna alle biancoazzurre un posto nei play off.

“Sapevamo di affrontare una gara con un netto divario tecnico-tattico e d’esperienza, ma l’abbiamo giocata nel pieno rispetto dell’avversario e dei valori che questo sport dovrebbe trasmettere – dice Giancarlo Berardi, allenatore della WFC Grottaglie -. Onore alle ragazze del Taranto che, fino a quando gli è stato permesso, si sono battute con grande impegno. Fosse dipeso da loro si sarebbero arrese solo al fischio finale”.

“Al di là della consistenza della partita, le risposte positive sono arrivate soprattutto da chi fino a questo momento aveva trovato meno spazio. Di negativo solo l’epilogo: una situazione surreale che si fa fatica ad accettare in un campionato nazionale – aggiunge Berardi – La classifica dice che abbiamo strappato l’ultimo posto utile per entrare nei playoff. Ora ci prepareremo per affrontare l’Altamura sul suo campo in una partita secca che regala grandi stimoli”.

⁠”Considerando da dove siamo partiti, la rincorsa e l’obiettivo raggiunto, il bilancio non può che essere positivo quindi posso solo complimentarmi con le ragazze e con lo staff per il lavoro svolto”, conclude Berardi.

WFC GROTTAGLIE-CITTA’ DI TARANTO 14-0

RETI: Marzella (4), Pegue (3), Gea (3), Marangione, Giliberto, Calendi, Sportelli.

WFC GROTTAGLIE: Cordaro (K), Lacirignola, Gea, Marangione, Giliberto, Pulli, Cacciapaglia, Calendi, Marzella, Sportelli, Pegue, Linzalone. Coach Berardi.

CITTÀ DI TARANTO: Russo, Cazzato, Schiavone V., Schiavone A., Scarcia, D’Aniello, D’Amico (K), Gallo, Delli Ponti, Caputo. Coach Liotino.

Ammonite: D’Amico (T).

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author