“È andato tutto storto. Abbiamo pagato l’impatto con la Serie C, ma non mi aspettavo una sconfitta del genere. Mi assumo tutte le responsabilità e farò in modo che certe prestazioni non si ripetano più. Una squadra come la nostra, che deve salvarsi, non può permettersi di arrivare in ritardo sulle seconde palle”. Così Michele Pazienza, allenatore del Cerignola, dopo il ko di Pontedera con il Monterosi. Di seguito l’intervista integrale.