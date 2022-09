“Sapevo che sarebbe stata una partita difficile. Il Taranto è una squadra ben organizzata e messa in campo, sono stati bravi a chiuderci le linee di passaggio. Sul gol incassato abbiamo commesso un errore, ci hanno presi alle spalle e hanno cercato anche la rete del 2-1. Abbiamo mantenuto la calma e abbiamo avuto la reazione giusta, passando in vantaggio e chiudendo la partita. I cambi hanno fatto la differenza, sono necessari per un campionato importante. Ora il match con il Crotone ci servirà per capire la nostra mentalità, ci darà la possibilità di confrontarci con una grande squadra. Giocare con la mia ex squadra è stato difficile, dopo pochi mesi mi sono ritrovato contro la gente che mi ha permesso di vivere grandissime emozioni. L’abbraccio con i tifosi al termine della gara mi ha emozionato”. Così Giuseppe Laterza, allenatore del Monopoli, dopo il poker rifilato al Taranto in rimonta. (Foto SS Monopoli)