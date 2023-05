CERIGNOLA – Ancora sangue sulle nostre strade. Un uomo di 54 anni stamane ha perso la vita sulla strada provinciale 95 bis a causa di uno scontro frontale con un camion. Ancora non si conoscono le cause dell’ incidente, si tratta di un tratto di campagna poco trafficato. Per estrarre il corpo dall’auto è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto sono giunti anche gli operatori del 118 e la Polizia locale.

