BRINDISI – Un pitone reale lungo un metro in giro, meglio: in striscio per la città. Succede a Brindisi dove, dopo gli avvistamenti di cinghiali raccontati nei giorni scorsi, una squadra del Comando Provinciale vigili del fuoco è intervenuta ieri sera alle ore 21 circa, in viale Commenda, per il recupero del grosso rettile che si era rifugiato nel motore di un’autovettura.

Come ricordano dal comando provinciale, “il Corpo Nazionale, poiché preposto alla tutela della vita umana ed animale, in qualsiasi ambiente, pubblico e/o privato, si è adoperato per il recupero del rettile con la pinza in dotazione, posizionato all’interno un sacco di juta al fine di garantire l’incolumità del pitone e delle persone presenti”.

Come da prassi, il rettile, una volta recuperato, è stato portato in caserma in attesa dell’arrivo dei carabinieri della forestale chiamati ora ad indagare su come un esemplare di quella specie, non esattamente comune a queste latitudini, possa essere finita a “strisciare” per il centro abitato di Brindisi.

