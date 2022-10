Il Cerignola perde anche il match di Coppa Italia in casa della Juve Stabia rimediando il terzo ko di fila. Nonostante il momento negativo, Michele Pazienza coglie segnali positivi: “Avevo chiesto ai ragazzi di essere propositivi e da questo punto di vista mi hanno soddisfatto. In un momento poco felice come quello che stiamo attraversando, ritrovare lo spirito e l’atteggiamento giusti era fondamentale, anche se dobbiamo essere bravi a saper cogliere l’episodio che magari può farti vincere una partita. Siamo stati compatti, abbiamo chiuso gli spazi provando a sfruttare le ripartenze, che rappresentano la nostra forza. È da questi segnali che bisogna ripartire per invertire il trend con il Messina”.