“Sapevamo che qui ad Avellino si poteva soffrire, ma nonostante il risultato porto via delle risposte positive”, commenta Mirko Cudini dopo il ko di Coppa Italia al Partenio-Lombardi. L’allenatore della Fidelis Andria passa poi ad analizzare il campionato: “È tutto in via di definizione, anche perché alcune squadre sono ancora in ritardo, l’Avellino è una di queste. Tolte le prime 3/4, i reali valori non sono stati espressi, pertanto sarà un campionato aperto fino al termine, si può vincere e perdere con tutti. Per quanto ci riguarda, abbiamo raccolto meno rispetto a quanto seminato. Bisogna iniziare a vincere, anche se domenica incontreremo il Catanzaro: sarà durissima, ma in ogni partita possiamo toglierci soddisfazioni”.