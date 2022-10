In arrivo altri rinforzi per il Taranto. Il club rossoblu pesca ancora tra gli svincolati e avrebbe chiuso per un esterno destro da mettere a disposizione di Eziolino Capuano. Il diesse Luca Evangelisti avrebbe trovato l’accordo con Giovanni Formiconi. Il classe 1989 arriva da due stagioni vissute a Gubbio dove ha totalizzato complessivamente 57 presenze e 2 gol. Ha vestito anche le maglie di Triestina, Bassano, Pordenone, Benvento, Cremonese e Grosseto, con quest’ultimi vanta anche alcune presenze in Serie B.