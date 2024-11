Cerignola, che entusiasmo! Attesi almeno 700 tifosi a Benevento

Cresce l’entusiasmo in casa Cerignola a poche ore dall’attesissimo scontro diretto che vedrà gli ofantini di scena al “Vigorito” contro il Benevento sabato 30 novembre alle ore 15. Code nelle biglietterie cittadine, nel settore ospiti dell’impianto sannita sono attesi almeno 700 tifosi cerignolani, senza considerare coloro che avranno preferito acquistare il tagliando in altri settori (la vendita è libera). Il dato è in costante aumento e la prevendita proseguirà fino alle 19 di venerdì 29 novembre.

Si tratterà, quindi, di un esodo gialloblù da Cerignola, per gli ofantini una delle trasferte più numerose degli ultimi anni, intanto sale la febbre in città con diversi striscioni affissi per le strade principali.

