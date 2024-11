Brindisi-Nocerina solo per residenti a Brindisi e provincia

Per la partita del Girone H di Serie D tra Brindisi e Nocerina, in programma alle 16.00 di domenica 1 dicembre allo stadio “Franco Fanuzzi”, sono state stabilite misure straordinarie per l’ordine pubblico.

Il prefetto di Brindisi, in accordo con il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e seguendo le direttive dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, ha deciso di limitare la vendita dei biglietti ai soli residenti nella città e nella provincia di Brindisi. Questa scelta è stata adottata per evitare eventuali problemi di sicurezza e assicurare un regolare svolgimento dell’incontro sportivo.

Il questore di Brindisi avrà il compito di garantire l’applicazione delle misure e di coordinare le attività necessarie per tutelare i partecipanti e l’ordine pubblico durante l’evento.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author