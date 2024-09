Castellana C5, prende il via la Coppa della Divisione

Il primo appuntamento ufficiale della nuova stagione è ormai alle porte e nel quartier generale del Castellana C5 c’è la ferma volontà di iniziare nel migliore dei modi un’annata che si preannuncia lunga ed estenuante.

Il primo turno di Coppa della Divisione metterà di fronte i biancoblu al Futsal Noci in un match in cui potranno andare in distinta solo gli atleti Under 23.

Lo sa bene anche mister Andrea Rotondo che in occasione delle due amichevoli svolte negli ultimi giorni contro Audace Monopoli e Futsal Grotte ha schierato i suoi ragazzi sia pensando al debutto in campionato del 12 ottobre prossimo, sia in vista del derby di sabato contro i nocesi: “Affronteremo questo match di Coppa con il massimo impegno. Sarà un’occasione importante per gli Under 23 già aggregati prima squadra i quali avranno la possibilità di mettersi in mostra e far vedere le proprie qualità, ma anche per i ragazzi dell’Under 19 che potranno confrontarsi con atleti sulla carta più esperti. Le ultime amichevoli disputate? Sono stati test importanti soprattutto per migliorare l’intesa di squadra e per testare anche la tenuta atletica del gruppo”.

Un gruppo che potrà contare anche sull’apporto di Pierpaolo Montrone, il cui tesseramento è stato perfezionato nelle ultime ore. L’estremo difensore classe 2002, di fatto, va a completare il reparto portieri dopo il forfait di Guglielmi, andando ad aggiungersi a Marco Ritorno, Giuseppe Mancini e Luca Sbiroli: “Sono felice di approdare a Castellana. E’ una piazza importante con una società ambiziosa che negli ultimi anni è riuscita a raggiungere traguardi importanti. Giocare in serie A2 è un sogno che si realizza e spero di poter dare il mio contributo in un campionato così prestigioso ed importante”. Ma prima del campionato c’è da affrontare il Noci in Coppa delle Divisione con Montrone che sarà regolarmente a disposizione essendo tra gli atleti U23 in rosa. Al PalaLezzi dirigono l’incontro i sigg. Jacopo Giannelli e Nicola Ostuni della sezione di Bari. Al cronometro Roberto Ciro Tristano di Molfetta. Fischio d’inizio alle ore 16.

