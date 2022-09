LECCE – Il caro energia deve essere una delle priorità del nuovo governo, a causa di questo l’Occupazione e in serio rischio e per tale motivo serve aiutare subito famiglie e imprese evitando di disperdere risorse, questo l’appello della Uil territoriale di Lecce, che sottolinea come tante piccole e medie imprese del territorio limiteranno o fermeranno la produzione a cause delle alte spese energetiche e altre sono pronte a mettere i lavoratori in cassa integrazione.