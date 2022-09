LECCE – Non è tardato ad arrivare il commento sulle elezioni politiche anche da parte di Alessandro Delli Noci, assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia (PD).

“Questa tornata elettorale – ha detto – testimonia quanto le divisioni non premino.

Come aveva ripetuto in più riprese il Presidente Emiliano, continuare il percorso di alleanza tra PD, aree civiche e M5S, alleanza che governa la Puglia con grandi risultati, avrebbe di certo portato ad un risultato completamente diverso. Bisogna infatti considerare che la destra in Puglia è 9 punti sotto il risultato di PD più quello del M5S, risultato che, sommando Azione arriva al 55%. La politica non si fa con i se e con i ma, questo è chiaro, per cui oggi occorre da una parte augurare buon lavoro a Giorgia Meloni e a coloro che governeranno il Paese in uno dei momenti più complicati della nostra storia, dall’altro analizzare attentamente il dato nazionale e ricostruire. Il dato della Puglia e, in particolare, della provincia di Lecce con il Partito Democratico al 21,7% e con 22.000 preferenze in più rispetto al 2018 nonostante l’astensionismo più alto dell’11% è un ottimo risultato che conferma la forza e l’impegno della coalizione che si è mossa compatta e unita per rappresentare i nostri territori, come faremo grazie all’elezione di Claudio Stefanazzi.

Già dai prossimi giorni saremo al lavoro per strutturare il nostro Movimento civico CON, lavoro avviato prima dell’estate e interrotto soltanto dalle inaspettate elezioni.”