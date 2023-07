Capurso, aggredisce 51enne e tenta di dar fuoco al locale: arrestato 49enne

CAPURSO – Avrebbe dapprima aggredito il titolare di un negozio di Capurso, nel Barese. Poi avrebbe tentato di dar fuoco al locale. In ultimo, avrebbe opposto resistenza ai carabinieri intervenuti rompendo financo il vetro dell’auto di servizio. Con l’accusa di di tentate lesioni, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale, un 49enne di Triggiano è stato arrestato dai carabinieri. I fatti, nel pomeriggio, intorno alle 18 in via Roma. I militari sono intervenuti a seguito di una chiamata al 112. Di qui, hanno bloccato l’uomo, con precedenti di polizia, che, poco prima, per cause in corso di accertamento, avrebbe aggredito un 51enne del posto, titolare di un esercizio commerciale e tentato di incendiare lo stesso locale con una bottiglia contenente del liquido infiammabile. Il 49enne, nonostante fosse stato bloccato, nel corso del tragitto verso la caserma a bordo dell’auto militare, avrebbe continuato a resistere ai carabinieri infrangendo il finestrino dell’auto con i calci. Nessun militare è rimasto ferito mentre l’uomo è stato accompagnato all’ospedale “Di Venere” per accertamenti.

