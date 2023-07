Caldo: Settimana da record, Puglia nella morsa di Caronte

È iniziata la settimana di caldo da record, che vedrà l’Italia avvolta da una ‘bolla’ di calore con temperature dai 37,8 gradi in su per almeno tre giorni consecutivi: il responsabile è l’anticiclone africano Caronte, che farà aumentare il caldo fino a mercoledì 19.

Il caldo più intenso interesserà le Isole Maggiori e la Puglia: attesi in Sardegna picchi fino a 47 gradi sulle zone interne meridionali, 45-46 gradi in Sicilia e 44-45 gradi in Puglia. Si dovranno fare i conti anche con le cosiddette ‘notti tropicali’, quando le temperature non scendono mai sotto i 20 gradi.

Da Nord a Sud aumentano anche le città contrassegnate dal bollino rosso del Ministero della Salute, che indica il massimo livello di rischio per tutta la popolazione: se lunedì 17 le città sono sono state 17, diventeranno 20 martedì per arrivare a 23 mercoledì 19 luglio.

Il Ministero raccomanda alle Regioni l’attivazione del cosiddetto ‘codice calore’, ovvero un percorso assistenziale preferenziale e differenziato nei Pronto Soccorso, per permettere di affrontare in maniera più efficiente l’ondata di calore.

Gli attuali record si apprestano indubbiamente a essere superati. La dimostrazione arriva dall’Agenzia Nazionale statunitense per gli Oceani e l’Atmosfera: i dati mostrano che il giugno appena concluso è stato il più caldo degli ultimi 174 anni. La temperatura media globale è stata di 1,05 gradi sopra la media, 0,13 gradi in più rispetto al precedente record stabilito a giugno 2020.

