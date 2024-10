Canosa: rapina in un supermercato, indagini in corso

Una rapina è stata compiuta nella serata di ieri ai danni di un supermercato di via Pio La Torre, strada della zona 167 a Canosa di Puglia, nel nord Barese. Secondo quanto si apprende, in due coi volti coperti e armati di pistola, avrebbero fatto irruzione nel punto vendita riuscendo a portare via quanto contenuto in uno dei registratori di cassa. Una guardia giurata avrebbe anche esploso un colpo di arma da fuoco per aria a scopo intimidatorio. Nessuno è rimasto ferito. Indagini sono in corso da parte degli agenti della polizia di Stato che stanno vagliando le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza del supermarket e della zona. Da chiarire se le pistole impugnate dai rapinatori siano armi giocattolo oppure no. Il bottino non è stato quantificato. (ANSA)

