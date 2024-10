Incidente in provincia di Ravenna: muore un 41enne salentino

Marco Capozza, un 41enne di Galatone, ma da tempo residente in provincia di Ravenna, ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale, verificatosi nel primo pomeriggio di sabato 12 ottobre 2024.

Il salentino stava percorrendo la strada che collega Sant’Antonio (dove risiedeva) a Ravenna quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo della Ford Fiesta sulla quale viaggiava, scontrandosi inizialmente contro un carroattrezzi, che proveniva in direzione opposta.

Stando a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine l’auto, poi, avrebbe impattato nuovamente contro un furgone che arrivava da dietro. Nello scontro, la Ford Fiesta è finita fuori strada, terminando la sua corsa in un fosso.

Dopo essere estratto dalle lamiere, grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, e in seguito ad un primo soccorso sul posto da parte dei sanitari del 118, il 41enne è stato trasportato in elicottero all’ospedale “Bufalini” di Cesena. Purtroppo, il suo cuore ha cessato di battere durante il tragitto.

Marco Capozza aveva lasciato Galatone per lavorare come operaio, ma non aveva mai spezzato il forte legame con la sua terra d’origine: “Non ci sono parole. Un abbraccio forte alla moglie, alle figlie, a papà Giovanni e mamma Rosalba, ed ai suoi fratelli e parenti tutti” è il commento ed il saluto del sindaco di Galatone Flavio Filoni.

