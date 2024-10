Bitonto, droga nel congelatore del vano ascensore: arrestato 40enne

L’uomo sarebbe stato già da qualche tempo sotto la lente dei militari per i continui spostamenti dalla sua abitazione verso zone periferiche della città, che il 40enne avrebbe effettuato portando al seguito una busta nera. Quando i carabinieri lo hanno fermato, il 40enne avrebbe cercato, senza poi riuscirvi, di sottrarsi al controllo. Nel corso della perquisizione domiciliare, è così stata rinvenuta gran parte della droga, mentre un altro chilo circa di sostanza stupefacente è stato trovato in un muretto a secco in una zona di campagna. Sarebbero stati rinvenuti inoltre anche degli appunti, ritenuti riconducibili all’attività di spaccio. Il 40enne è stato condotto in carcere.