Calcio: Morto a 69 anni Trevor Francis, giocò nella Sampdoria

Trevor Francis è morto a 69 anni mentre si trovava in Spagna, probabilmente a causa di un infarto. Francis fu colpito da un attacco di cuore già 12 anni fa e per questo gli venne applicato uno stent. È stato uno dei calciatori inglesi più leggendari: in carriera ha collezionato 293 presenze e 73 goal mettendo in bacheca due Coppe dei Campioni con il mitico Nottingham Forest di Bryan Cloud.

Esperienza anche nel campionato italiano: ha indossato la maglia della Sampdoria dal 1982 al 1986 per un totale di 131 presenze e 33 reti. In blucerchiato ha conquistato una coppa Coppa Italia, nel 1985, laureandosi capocannoniere della competizione con 9 reti.

Prima di tornare in Inghilterra disputò una stagione all’Atalanta. Con la nazionale inglese ha giocato 52 partite partecipando ai Mondiali in Spagna nel 1982.

