Bari, annullata l’amichevole contro la Juve Stabia: ecco perché

ROCCARASO – SSC Bari rende noto che, a seguito del tavolo tecnico interforze tenutosi questo pomeriggio presso la Questura dell’Aquila, non è stato autorizzato per motivi di ordine pubblico lo svolgimento della gara amichevole tra Bari e Juve Stabia, inizialmente in programma nella giornata di venerdì 28 luglio. La Società biancorossa è al lavoro per l’organizzazione di un evento sostitutivo al fine di preservare il programma tecnico pre campionato stabilito.

