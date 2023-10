Calcio: domenica spicca il derby Team Altamura – Fbc Gravina

ALTAMURA – Non poteva capitare in un momento più affascinate il derby della Murgia. Al “Tonino D’Angelo” domenica prossima alle ore 16,00 Altamura e Gravina si lanceranno il guanto di sfida. Non sarà mai una gara come le altre perché senza considerare la classifica, sia i biancorossi che i gialloblu vivono questa gara intensamente. E’ chiaro che aggiudicarsi questa partita vuol dire per l’una o per l’altra piazza in un’unica parola: prestigio. Perché in palio non c’è solo il calcio, ma c’è anche la disputa su quale sia la cittadina più bella, quale sia il pane più buono e poi volete mettere quanto sia divertente entrare in un bar della vicina Altamura o della vicina Gravina per vantarsi della vittoria? Piccole soddisfazioni, è vero, che però arricchiscono la quotidianità. Guardando la classifica la Team occupa la vetta a braccetto con la Fidelis Andria, mentre i gravinesi hanno raccolto 4 punti in 4 giornate. E’ anche vero che la società ospitante ha allestito una rosa per salire di categoria, mentre il club gialloblu vuole centrare quanto prima la salvezza e perché no?! Anche prendersi qualche soddisfazione. Per le donne è previsto il prezzo ridotto del tagliando mentre non pagheranno i ragazzi di età inferiore ai 12 anni. Il conto alla rovescia è partito: la Murgia è pronta a incoronare la regina.

