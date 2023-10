D’Aversa: “Contro il Sassuolo dobbiamo fare una grande gara”

Lecce – Roberto D’Aversa alla vigilia della sfida di domani sera alle 20:45 contro il Sassuolo si dice convinto che la squadra reagirà agli ultimi due risultati negativi contro Juventus e Napoli, anche se il tecnico giallorosso ha voluto fare un distinguo tra le due gare perse: “Nel calcio gli episodi sono sempre determinanti. Contro la Juventus è vero, abbiamo perso solamente con una rete di scarto ma non siamo riusciti a creare. Contro il Napoli, invece, nel primo tempo abbiamo creato due nitide palle gol come hanno fatto i nostri avversari. La differenza è stata il non saper concretizzare queste palle gol.”. – “Giochiamo con una squadra che ha giocato due giorni dopo di noi, dobbiamo metterci qualcosa in più a prescindere da loro e la voglia dobbiamo mettercela sempre perché vogliamo salvarci e non possiamo prescindere dal giusto atteggiamento. Poi sì, non riusciamo a fare settimane tipo e non ci hanno voluto bene noi a Lecce, senza polemica e senza alibi.”

D’Aversa poi analizza la situazione dei singoli e del loro utilizzo: “Gente come Oudin e Sansone vanno valutati non dal punto di vista tecnico ma da quello fisico. Spero che dopo la sosta possa avere un’intera rosa a disposizione che potrà essere valutata solo da primo aspetto.” – “Per quanto concerne Strefezza e Almqvist sono due esterni che possono giocare senza problemi a piede invertito o a binario. Domani contro il Sassuolo c’è la possibilità di vederli interscambiarsi durante la partita perchè appunto è nelle loro corde”.

