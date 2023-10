Barletta, Ginestra prepara i suoi verso il Bitonto

BARLETTA – «Mi aspetto una prova maiuscola della squadra». Riparte dalle dichiarazioni del patron Mario Dimiccoli un Barletta chiamato al riscatto dopo il ko di Matino contro il Nardò (foto Massimo Coribello). Allenamenti ancora in corso tra Canosa e San Ferdinando per i biancorossi. Dopo aver scontato un turno di squalifica, Ciro Ginestra tornerà in panchina ed è alla ricerca della formula vincente per imporsi sul Bitonto.

I neroverdi, già affrontati al Puttilli in Coppa Italia, sono reduci dalla sconfitta casalinga contro il Fasano e proveranno a riscattarsi proprio a Barletta, dove nella sfida di inizio settembre hanno centrato la qualificazione ai rigori. Il tecnico biancorosso è chiamato a risollevare i suoi dopo i tre gol subiti in Salento, passando da possibili modifiche nello scacchiere titolare.

Non si esclude un passaggio alla difesa a quattro, ma al momento il 3-5-2 resta la priorità. Riflettori puntati su un’eventuale riconferma di Marsili in mezzo al campo, con Cafagna in rampa di lancio. Mancherà Inguscio, espulso dopo 12 minuti contro il Nardò. Davanti, restano i dubbi sull’impiego di Matteo Di Piazza, ufficialmente ai box per un’elongazione all’adduttore. Dopo una maglia da titolare per Russo e Marilungo, scalpitano anche Caputo e Ngom. Ginestra si prenderà tutto il tempo necessario per una partita di fondamentale importanza.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp