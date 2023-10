Foggia, Rossi: “Voglio mettere in difficoltà il mister. Testa al Monopoli”

FOGGIA – Primo gol, e che gol, con la maglia del Foggia ed ottima prestazione per Alessio Rossi, centrocampista rossonero classe 2003 intervistato ai nostri microfoni dopo la vittoria contro il Sorrento: “Sono molto contento, per me è una grande soddisfazione. Bene anche il risultato, credo che i tifosi siano soddisfatti. Duttilità? Nel primo tempo ho giocato da mezzala, nel secondo tempo ho fatto il terzino destro, per me non c’è nessun problema. Faccio ciò che mi chiede il mister, per me è un ruolo inedito ma se servirà sono pronto a migliorare anche in quello. Qui mi sto trovando bene, cerco di lavorare il più possibile per mettere in difficoltà il mister, vogliamo vincere e pensiamo già al Monopoli che per noi è un derby”.

