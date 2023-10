Sorrento, Maiuri: “Questi ragazzi mi sono piaciuti, molto contento per loro”

FOGGIA – Il Sorrento è uscito sconfitto in malo modo dallo “Zaccheria” di Foggia. La squadra campana ha affrontato il primo turno di Coppa Italia di Serie C schierando la formazione Primavera. Nonostante il risultato rotondo, il tecnico dei campani Vincenzo Maiuri si è detto soddisfatto, le sue parole ai nostri microfoni: “Sono felicissimo della partita che hanno fatto questi ragazzi, è vero che abbiamo preso cinque gol ma tutti derivati da episodi. Sul terzo (la traversa-gol di Embalo n.d.r.) non so se il pallone fosse entrato, per lo meno dalla panchina non sembrava ma non vorrei sbagliarmi. La squadra è stata in partita e ha lottato dimostrando appartenenza, mi ha dato gioia vederli giocare in questo modo. Per loro è stata un’occasione importantissima e mi dispiace per coloro che non sono subentrati, davvero bravi tutti”.

