Foggia, Cudini: “Viste cose importanti, ci teniamo a questa competizione”

FOGGIA – Grande prestazione del Foggia, abile a superare con cinque reti all’attivo la giovanissima formazione del Sorrento. Così il tecnico rossonero Mirko Cudini ai nostri microfoni: “Mi interessava dare minutaggio a chi ne ha avuto meno. Abbiamo affrontato una squadra molto giovane, a cui faccio i complimenti per l’applicazione mostrata in campo, ma non è mai facile. I ragazzi hanno avuto lo giusto spirito e mi hanno dato ottime risposte. Ci teniamo alla Coppa Italia, permette a tutti di mettersi in mostra e può darci qualcosa di importante se si arriva in fondo. Vincere aiuta a vincere, stiamo continuando a crescere”.

Il centrocampista rossonero Alessio Rossi è stato protagonista di un’ottima prestazione, realizzando un gol e adattandosi a terzino destro nella ripresa: “Dando spazio a chi ne ha avuto meno ha comportato che alcuni giocatori, come Rossi, finissero fuori ruolo. Dietro abbiamo delle defezioni e dovevo preservare al massimo coloro che hanno giocato domenica, il ragazzo ha mostrato grande duttilità e si è abituato molto bene facendo il suo. Anche Di Modugno, schierato a sinistra nel secondo tempo, ha fatto molto bene. Erano inaspettati i novanta minuti di Riccardi, visto il ritmo della partita abbiamo scelto di tenerlo in campo per fargli accumulare minutaggio. Sono contento dei miei ragazzi”.

