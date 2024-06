BARI – Moreno Longo è arrivato a Bari. Finalmente si comincia a scorgere qualcosa in vista della prossima stagione dopo un silenzio assordante delle ultime settimane. Nelle prossime ore il presidente Luigi De Laurentiis farà gli onori di casa davanti alla stampa sia al nuovo direttore sportivo Giuseppe Magalini che a Catanzaro ha lasciato il testimone a Ciro Polito che a Moreno Longo, allenatore che ha tanta voglia di mettersi in discussione in una piazza del Sud dopo tanto Nord. E’ stata proprio Como la sua ultima esperienza. Società che ha centrato la promozione in serie A, ma con Fabregas in panchina. Il tecnico torinese, ma con origini pugliesi, è stato esonerato a novembre scorso. Da allora ha guardato la serie B dalla Tv e speriamo possa aver visto anche qualche partita del Bari per capire da dove e da chi ripartire dopo una stagione da dimenticare. Ecco le sue prime parole al suo arrivo all’aeroporto barese.

https://www.youtube.com/watch?v=o5QHifV42T8

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author