Barletta, trattative in corso ma annunci a luglio

BARLETTA – Ancora qualche giorno di sondaggi e trattative per il Barletta che verrà. Dopo la presentazione ufficiale di mercoledì mattina, Daniele De Vezze e Bartolo Lorusso puntano ad accelerare le operazioni in chiave mercato. Attesa per l’ufficializzazione di Pasquale De Candia che, come già comunicato nella conferenza stampa del Puttilli, verrà annunciato il primo luglio. Stesso discorso per i calciatori già attenzionati dal direttore generale e dal club manager, al lavoro già da oltre una settimana per intavolare i contatti con i primi tasselli dell’organico.

Sondaggi già effettuati per Nicola Strambelli e per i ritorni in biancorosso di Vito Lavopa e Gianni Montrone, per un primo blocco che però dovrà attendere fine mese per liberarsi dalle rispettive società di appartenenza. Situazione identica per Lucero del Bisceglie, che ha appena concluso la stagione con la sconfitta nei playoff di Eccellenza con il Costa d’Amalfi. Si guarda anche a possibili riconferme, che non avrebbero bisogno di attendere il mese di luglio: ancora nessun dialogo diretto con i tesserati del Barletta retrocesso, ma i nomi di Basanisi e Camilleri potrebbero essere tra i primi da valutare anche per la prossima annata.

Fuori dal contesto mercato, c’è anche l’organizzazione del pre-campionato. Test atletici in sede nella seconda metà di luglio, per poi trasferirsi fuori città nelle prime settimane di agosto. L’Umbria tra le ipotesi considerate, ma anche la vicina San Giovanni Rotondo per agevolare l’affluenza dei tifosi barlettani che attendono, tra l’altro, novità anche sul fronte ripescaggio. L’attesa si svilupperà su tutto il mese di luglio.

