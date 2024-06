La Team Altamura sbircia in casa Ravenna: piacciono due attaccanti under

Team Altamura sulle tracce di Mattia Tirelli e Antonio Sabbatani. I due attaccanti classe 2002 sono di proprietà del Ravenna, ex squadra del nuovo ds murgiano Grammatica. Il primo, scuola Fiorentina, ha realizzato 14 reti nel corso dell’ultima stagione. Doppia cifra anche per il compagno di reparto ex Imolese.

