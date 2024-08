Calcio: Amichevole, Vigor Senigallia – Virtus Francavilla 1-2

SENIGALLIA – La Virtus Francavilla vince 2 a 1 il primo test match della nuova stagione, contro la Vigor Senigallia. Per i biancazzurri di Ciro Ginestra un buon primo tempo con i titolari in campo e i due gol realizzati al 6′ da Lanzolla di testa e Sosa al 18′ su calcio di rigore. Nella ripresa girandola di sostituzione e il giovane portiere Bertini che salva il risultato in tre occasioni ma nulla può sul rigore che al 18′ realizza D’Errico per il definitivo 2 a 1. La Virtus Francavilla dopo questa amichevole proseguirà la sua preparazione nel ritiro di Dimaro in Trentino.

