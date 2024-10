Calcio a 5, Serie C1, primo pari per la Grimal Barletta

La Grimal Futsal Barletta pareggia 2-2 contro il Cassano delle Murge al PalaBorgia al termine di un match complicatissimo e pieno di occasioni non concretizzate.

Possesso palla costantemente tra i piedi dei biancorossi e murgiani schierati a difesa della porta. Per vedere la prima rete bisogna aspettare sei minuti, quando Fabrizio Filannino chiude uno scambio con Vivaldo e batte Tasso. Occasionissima proprio per l’autore dell’assist che colpisce il palo pochi minuti dopo. Sul ribaltamento di fronte il gol del Cassano con Demola, bravo a insaccare alle spalle di Achille con l’aiuto del palo. Intervallo che, tra intensità e agonismo, termina 1-1.

Barletta che alza la pressione nella ripresa e cerca costantemente la rete del vantaggio. Tante le opportunità non capitalizzate per i ragazzi di Vaccariello, poco cattivi sotto porta. Dicorato prima si mangia un gol su una palla rubata, poi segna il 2-1 su assist di Sette. C’è spazio anche per un tiro libero da parte di Salvatore Dibenedetto che termina fuori. Quando tutto sembra presagire a una partita di gestione nonostante il portiere di movimento, il Cassano la pareggia a meno di due minuti dal termine. Inutili gli ultimi assalti della formazione di casa che porta a casa un punto da bicchiere mezzo vuoto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author