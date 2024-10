Il Fasano replica al Casarano: “Saraniti in fuorigioco, ci manca un rosso”

Le polemiche scatenatesi nel finale di Fasano-Casarano per il presunto gol fantasma di Perez al 36’ del secondo tempo non si sono limitate ad una presa di posizione da parte della società salentina con le parole del presidente Filograna. Infatti, negli ultimi minuti è arrivata la risposta ufficiale del sodalizio fasanese che ha riportato la propria versione sull’accaduto, riscontrando un atteggiamento fazioso da parte dei tesserati del Casarano. Di seguito il comunicato stampa del club:

“L’US Città di Fasano esprime il proprio rammarico per l’atteggiamento ai limiti del fazioso da parte di alcuni tesserati del Casarano che ha inevitabilmente influenzato il punto di vista degli organi di stampa riguardo ciò che è accaduto al Vito Curlo nel corso dell’incontro di ieri tra la formazione biancazzurra ed il Casarano calcio. Si è parlato facilmente di “goal fantasma”, “scandalo” e via discorrendo senza nessuna immagine definitivamente chiara in linea con la porta, ma nessuno ha citato l’evidente fuorigioco di Saraniti nella stessa azione, per altro segnalato dallo stesso assistente, che poi ha portato al tiro di Perez respinto da Lombardo. La società fasanese avrebbe potuto recriminare per il fallo da rosso commesso da Cerutti su Penza al 7′, non segnalato,(video nei commenti) così come avrebbe potuto protestare per situazioni avverse capitate nelle prime giornate, ma, certi della buona fede dei direttori di gara, al termine degli incontri sono sempre state accettate le decisioni arbitrali, senza alcuno strascico polemico.

E’ auspicabile pertanto maggior equilibrio da parte di tutti, club e testate giornalistiche, al fine di evitare il generarsi di un clima che certamente non fa bene al movimento calcistico”.



