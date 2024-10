Futsal C1/M, primo pari ‘amaro’ per la Grimal Barletta

La Grimal Futsal Barletta non va oltre il pareggio casalingo con il Cassano delle Murge, chiudendo la sfida al PalaBorgia con un 2-2 al termine di una partita intensa e ricca di occasioni non concretizzate.

Il possesso palla è stato costantemente nelle mani dei biancorossi, mentre i murgiani si sono chiusi in difesa. Il vantaggio barlettano arriva al sesto minuto, quando Fabrizio Filannino conclude uno scambio con Vivaldo battendo il portiere Tasso. Pochi minuti dopo, lo stesso Vivaldo colpisce il palo mancando l’occasione per il raddoppio. La beffa arriva subito dopo, con Demola che insacca per il Cassano con l’aiuto del palo, fissando il risultato sull’1-1 alla fine del primo tempo.

Nella ripresa, il Barletta aumenta la pressione e crea diverse opportunità, ma la poca lucidità sotto porta nega il vantaggio. Dicorato prima spreca una clamorosa occasione, poi trova il 2-1 su assist di Sette. Anche Dibenedetto ha la chance di chiudere la partita con un tiro libero, ma lo manda fuori. Quando la vittoria sembra ormai in mano ai biancorossi, il Cassano pareggia a meno di due minuti dalla fine, sfruttando il portiere di movimento. Nonostante i tentativi finali, il Barletta deve accontentarsi di un pareggio che lascia l’amaro in bocca.