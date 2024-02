Bruxelles: le proposte di Confagricoltura alla Commissione Europea

Oltre 500 le proposte sulle politiche agricole comunitarie arrivate sul tavolo della Commissione Europea oggi a Bruxelles. Tra queste ci sono anche quelle che portano la firma di Confagricoltura.

Ad ascoltare i lavori anche il presidente di Confagricoltura Bari-Bat, Massimiliano del Core. “Come avevamo promesso ai nostri agricoltori, sono arrivate le proposte concrete per rispondere ai bisogni che in questi mesi hanno fatto nascere le proteste. Abbiamo presentato alla Presidente Von Der Leyen, al Commissario Wojciechowski, al COPA Cogeca e ad altri numerosi membri del Parlamento europeo, nonché al nostro ministro Francesco Lollobrigida, un documento tecnico-politico completo, con visioni e proposte per attivare subito modifiche urgenti alla Pac. Il documento – continua Del Core – prevede un importante cambio di rotta per la nuova pianificazione agricola europea, dal 2027 in poi”.

Il testo del documento presentato da Confagricoltura contempla a pieno le esigenze di tutto il territorioitaliano: dalle filiere fino agli imprenditori agricoli. “Alcuni settori produttivi – spiega – come quello del grano, dell’olivicoltura, dell’ortofrutta e del vino sono state indebolite dalla PAC per via della scarsità delle risorse dell’OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio), importantissime per le provincie di Bari e Bat. Queste necessità adesso vengono messe al centro dell’agenda di proposte concrete di intervento – conclude il presidente – portate da Confagricoltura all’attenzione dell’Europa e dell’Italia”.

