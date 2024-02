Agricoltori in protesta a Barletta, chiesto incontro in Regione

BARLETTA – Continua la protesta degli agricoltori per le politiche europee. A Barletta nuovo presidio e nuovo corteo in partenza da piazza Aldo Moro lunedì sera, con i trattori posizionati al centro di un luogo simbolico per gli operatori del settore della città. La battaglia continua. Ai possibili incontri in Regione seguiranno strategie ad oltranza, gli agricoltori non si fermano.

