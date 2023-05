BRINDISI – Ultime ore da sindaco per Riccardo Rossi che si prepara a cedere lo scranno di primo cittadino a Giuseppe Pino Marchionna neo sindaco di Brindisi che sarà proclamato eletto giovedì pomeriggio presso la sala della colonna di palazzo Nervegna. Rossi commenta il risultato elettorale non senza lanciare una frecciata agli ex alleati di governo ed alla alleanza Pd-M5S, poi un messaggio al suo successore Marchionna di attenzione ai conti e di una gestione decisa della macchina amministrativa.

