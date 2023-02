BRINDISI – Nonostante la presenza di Super Mario e Pikachu in negozio, è riuscito comunque a minacciare con un coltello il titolare, facendosi consegnare l’incasso. è fuggito via, a piedi, con un bottino di circa 300 euro il rapinatore in azione nella serata di venerdì a Brindisi, in corso Roma, nella rivendita di videogiochi e fumetti Game Time.

Il bandito aveva il volto coperto da cappellino e mascherina, ha detto “buonasera” e ha poi estratto l’arma, facendosi consegnare il danaro dallo sfortunato lavoratore. Sul posto, gli agenti della Squadra Mobile, ora a caccia del rapinatore. Acquisite le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate in zona.

Condividi su...



Linkedin

email