Grave incidente sul lavoro, amputato braccio a operaio

Grave incidente sul lavoro per un operaio di 41 anni, al quale è stato amputato un braccio. E’ accaduto in un’azienda di Borgo Tressanti, frazione di Cerignola (Foggia). Mentre lavorava la paglia da canapa, il braccio destro è rimasto incastrato nel macchinario che stava utilizzando. Dopo essere stato soccorso e trasportato all’ospedale di Cerignola per le prime cure, il 41enne è stato trasferito al Policlinico di Foggia, dove ora è ricoverato. Sull’incidente indaga la Polizia per ricostruire la dinamica esatta, mentre lo Spesal sta accertando la posizione lavorativa dell’operaio.

