Brindisi, notte di fuoco in centro: in fiamme tre auto parcheggiate

BRINDISI – Notte di fuoco a Brindisi perché dopo l’incendio di un appartamento in via Osanna, con una donna tratta in salvo e soccorsa, i vigili del fuoco sono intervenuti anche al Rione Commenda per spegnere il rogo che aveva interessato tre auto di cui due appartenenti allo stesso proprietario. I mezzi, una Audi A3, una Fiat Grande punto e una Lancia Y, erano parcheggiati sulla pubblica strada, tra via Romolo e via Orazio Flacco. Poco prima dell’una di notte, le fiamme, poi domate da uomini e donne del 115. Sull’episodio indagano ora i carabinieri.

