Brindisi, iniziano le danze di mercato: via Lucchese, si avvicina il ritorno di Spinelli

Porte girevoli in casa Brindisi. Nella giornata di oggi, secondo quanto raccolto da Antenna Sud, ci sarà l’addio di Ciro Lucchese. Il centrocampista ha già raggiunto un accordo di massima con il Licata. In entrata, oltre Marko Rajkovic, che raggiungerà Brindisi in queste ore, sembra vicina la definizione con Michele Spinelli, difensore del Matera, già nel Brindisi nella stagione della clamorosa salvezza con Nello Di Costanzo in panchina.

